Saadet Partisi adayı Gökçınar'ın oğlunun İGDAŞ'la iş sözleşmesi iptal edildi

Seçim kampanyası sürecinde bir oğlunun işine son verilen Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, diğer oğlunun da sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, İGDAŞ için avukatlık yapan oğluna gerekçe gösterilmeden sözleşmesinin feshedildiğini söyledi.

Gökçınar'ın Borsa İstanbul’da uzman yardımcısı olarak çalışan oğlu H. İbrahim Gökçınar’a da askerlik görevi sonrası işine son verildi bildirilmişti.

Milli Gazete'ye konuşan Gökçınar, "Bir kere mağduriyet seçim kriterlerinden biri değildir. Öyle olsaydı en çok mağdur edilen benim" dedi.

'NASIL BİR ZİHNİYET OLDUĞUNU BİLİN DİYE SÖYLÜYORUM'

Gökçınar şunları söyledi:

“Mağduriyet yarıştıracak değilim, sadece zihin açmak için söylüyorum. Ben Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğum için benim oğlumun işine son verildi. 3 yıldır Borsa İstanbul’da çalışıyordu, performansı da oldukça iyi olmasına rağmen askerden döndükten sonra işten çıkarıldı. 5 milyon işsiz gencimizin olduğu ülkemizde ben oğlumun işsiz kalmasını gündem yapacak değilim. Yalnız olayın basında farklı şekillerde yer alması dolayısıyla doğru anlaşılması için bazı açıklamalar yapma gereği duyduk. Biz bunu konuşurken İGDAŞ’ın dosyalarını takip eden avukat olan diğer oğlumun kurumla yaptığı sözleşme, hiçbir gerekçe gösterilmeden İGDAŞ tarafından iptal edildi. Bunu ilk defa size söylüyorum. Benim aziz hemşehrilerim beni yanlış anlamasın, ben asla mağduriyet yapmıyorum. Kafalarınızdaki boşlukları doldurmak için, sandığa giderken nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğunuzu bilin diye söylüyorum. Ben sadece böyle bir üslubun İstanbul’da yaşanıyor olmasından üzüntü duyuyorum.”