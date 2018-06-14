Rus uzman: Erdoğan'ın S-500 teklifi son derece egzotik ve gizemli

Rus uzman Viktor Baranets, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya yaptığı S-500 füze savunma sistemlerini birlikte üretme teklifini son derece egzotik ve gizemli buldu. Baranets, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili hâlâ tüm konuların çözülmediğini de belirtti.

Komsomolskaya Pravda gazetesinin köşe yazarı emekli Albay Viktor Baranets, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-500'lerin ortak yapılması konusunda Rusya'ya yaptığı teklifle ilgili "son derece egzotik ve gizemli" yorumunda bulundu.

Sputnik'e konuşan Viktor Baranets, "Teklif son derece egzotik ve gizemli görünüyor. Zira en azından bugün itibarıyla S-400 füze savunma sistemleri alımıyla ilgili tüm konular çözüme kavuşturulmuş değil. Üstelik S-500 kompleksleri test aşamasının sonunda ve Rus ordusunda henüz hizmete alınmadı" dedi.

Dolayısıyla Rusya'nın S-500'leri başka bir ülkeyle birlikte üretmeye başlamasını şu anda mümkün görmeyen Baranets, "Hükümetin uzun süre önce kabul ettiği bir kararnameye göre yeni silahlar öncelikle Rus ordusunun hizmetine sunulacak, ancak bu aşamadan sonra ortak üretimi ya da satışı söz konusu olacak" hatırlatmasında bulundu.

Erdoğan, 24 TV, 360 ve Anadolu Yayıncılar Birliği'nin ortak canlı yayınında yaptığı açıklamada S-400'lerle ilgili, "Rusya bize sağ olsun çok uygun şartlarda kredi verdi. Hem de işin ikinci, üçüncü kademesinde ortaklaşa bir üretime gireceğiz. Ayrıca S-500'lerin ortak yapılması konusunda Rusya'ya teklif yaptım" demişti.