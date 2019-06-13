RTÜK'ten yabancı diziye 'milli-manevi değer' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, eşcinsel ilişkilere yer veren 'Jane The Virgin' dizisi nedeniyle Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), eşcinsel ilişkiye yer verilen "Jane The Virgin" dizisi nedeniyle Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası verildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurulun son toplantısında, Jane The Virgin dizisi "milli ve manevi değerleri hiçe sayması, çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki etmesi" gerekçesiyle ele alındı.

Dizinin "Toplumun ahlaki değerlerinin yozlaştırdığını" ileri süren Üst Kurul, Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para cezası ve program durdurma cezası kesti.