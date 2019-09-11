RTÜK Başkanı'nın 'görevden çekilmesi' talep edildi

RTÜK üyesi CHP’li Faruk Bildirici, Meclis ve RTÜK Başkanlığına dilekçe vererek, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in ‘görevden çekilmiş’ sayılmasını talep etti. Bildirici, 'Yönetim Kurulu listesinin TÜRKSAT’ın web sayfasında ilan edilmemesi de dikkat çekicidir' diye konuştu.

CHP’li RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Meclis ve RTÜK Başkanlığına dilekçe vererek, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in farklı kurumlarda da görev aldığı gerekçesiyle "görevden çekilmiş" sayılmasını talep etti.

Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu yönetim kurullarına üyeliği bulunduğunu açıkladı. RTÜK yasasına işaret ederek üyeliklerin "etik ve yasa dışı" olduğunu söyleyen Bildirici, Şahin’in “RTÜK’teki görevlerinden çekilmiş sayılması” için gereğinin yapılmasını talep etti.

'BAŞKA YERDE GÖREV ALMASI KANUNEN YASAK'

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Bildirici, RTÜK Başkanı ve başkan vekilinin başka bir yerde görev almalarının kanunen yasak olduğunu belirterek, Şahin'in TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu yönetim kurullarında “hükûmeti temsilen” görev aldığını kaydetti. Bildirici, Şahin’in RTÜK Kanunu’nun 38. Maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 16. Maddesini ihlal ettiğini ve görevinin düştüğünü söyledi.

'LİSTENİN İNTERNETTE İLAN EDİLMEMESİ DİKKAT ÇEKİCİ'

Bildirici, Ebubekir Şahin’in, Cumhurbaşkanlığı’nın 30 Ağustos 2019 tarih ve 2019/302 sayılı Kararı ile Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliği’ne atandığını, ayrıca TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi’nin 11 Haziran 2019 tarihli Genel Kurul Kararı ile 10 Haziran 2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi seçildiğini açıkladı. Bildirici, “Yönetim Kurulu listesinin TÜRKSAT’ın web sayfasında ilan edilmemesi de dikkat çekicidir” diye konuştu.

'ETİK İHLAL VAR'

RTÜK’ün tarafsızlığına gölge düşürülmesi nedeniyle aynı zamanda da etik ihlalde bulunulduğunu da söyleyen Bildirci, söz konusu kanunun RTÜK üyelerinin “resmî veya özel nitelikte görev almalarını, özel veya kamu medya hizmet sağlayıcılarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı olarak taraf olmalarını” yasakladığını belirtti.

Bildirici, BİK’in 30. dönem ilk toplantısını 9 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da yaptığını, bu toplantıyla ilgili olarak Basın İlan Kurumu’nun web sayfasında yer alan haberde Genel Kurul üyelerinin “A-Basın Grubu”, “B-Hükümet Grubu” ve “C-Tarafsızlar grubu” olarak sıralandığını, Ebubekir Şahin'in adının da “Hükûmet Grubu” içerisinde yer aldığına da dikkat çekti.