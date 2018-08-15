RTÜK Başkanı'ndan ABD ürünlerinin reklamlarına karşı 'hassasiyet' çağrısı

RTÜK Başkanı Yerlikaya, 'Amerikan ürünlerinin ticari reklamı konularında medya yayın kuruluşlarımızın daha hassas davranmasının ülkemiz ve milletimizin hassasiyetleri doğrultusunda iyi olacağı kanaatindeyim' dedi.

Türkiye'de televizyonlarda yayımlanan film ve dizilerin büyük bölümünün ABD menşeli olması ve ticari iletişimde ABD ürünlerinin reklamının yapılmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, televizyonların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin "film endüstrisi üzerinden kendi kültürünü yaydığını" belirten Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devletimizin politikaları ve içinde bulunduğumuz konsept itibarıyla Amerikan emperyalizmi, kültürünün yayılmacılığı ve Amerikan ürünlerinin ticari reklamı konularında medya yayın kuruluşlarımızın daha hassas davranmasının, ülkemiz ve milletimizin hassasiyetleri doğrultusunda iyi olacağı kanaatindeyim."