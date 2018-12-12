Rize Emniyet Müdürlüğü'nde neler yaşandı?

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yaşamını yitirdiği saldırının ayrıntıları netleşmeye başladı.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yaşamını yitirdiği saldırının detayları belli olurken, saldırıyı gerçekleştiren polisin Emniyet Müdürünün odasından çıkıp silahını alarak yeniden odaya girip ateş etmesinin nasıl engellenemediği tartışma konusu oldu.

TALEBİ REDDEDİLDİ, SİLAHINA SARILDI

Kent merkezinde kazandığı üniversiteye gitmek için görev yerinin değiştirilmesini talep eden trafik polisi İ.S., bu konudaki talebini görüşmek üzere dün öğlen saatlerinde Verdi'nin makamına çıkarken, Verdi, bu talebi reddetti.

Görüşmeye girerken telefon ve silahını dışarıda bırakan İ.S., görüşmede talebinin reddedilmesi üzerine odadan çıkıp silahını alarak yeniden Verdi'nin odasına yöneldi.

Odaya girdikten sonra Verdi ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yigit Can Köksal'a ateş eden İ.S., odaya giren polislerce yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırının ardından Verdi yaşamını yitirirken, Polat ve Köksal'ın ise hayati bir tehlikesi bulunmuyor.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İ.S., olay sonrası polise verdiği ilk ifadesinde "Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?" dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bu kişi bir üniversite kazanmış. İl merkezine gelmek istemiş. Planlama var, herkesin bir görevi var. Bu sanıyorum uygun görülmemiş. Buraya da konuyu görüşmeye gelmiş. Muhtemelen istediği sonucu da alamadı. Biz ilk etapta o hainle ilgili de bir şey daha sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, sakin bilinen birisi. Tabi o bunun cezasını çekecek. Ama olan Altuğ müdürümüze, teşkilatımıza oldu. Yaralılarımız nispeten iyi. İkisi de ameliyata alındı" demişti.