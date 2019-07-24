Randevu filan yok demişlerdi... İbrahim Kalın, Jeffrey'e saat 12.00'ye randevu verdi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’nin randevu talebi, iddiaya göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından 'programına uymadığı' gerekçesiyle geri çevrilmişti. Bu haberden kısa süre sonra İbrahim Kalın'ın Jeffrey'le bugün saat 12'de görüşeceği duyuruldu.

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge başta olmak üzere Türkiye-ABD arasındaki gündemleri görüşmek üzere Ankara’ya iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye Çalışma Grubu toplantısına katılırken, toplantının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldi. Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan randevu talep etmesine karşın randevu verilmedi. Kalın’ın “programına uymadığı” gerekçesiyle Jeffrey’le görüşmediği belirtildi. Bu haberden kısa süre sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i saat 12'de kabul edeceği duyuruldu.