Putin ve Erdoğan'dan BRICS zirvesinde görüşme kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Putin, BRICS zirvesinde görüşme kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Konuşmada BRICS zirvesinde ikili görüşme kararı alındı. BRICS zirvesi Johannesburg kentinde 25-27 Temmuz'da yapılacak.

Erdoğan ve Putin'in Suriye'deki durumun yanı sıra kimi ortak projeleri ele aldığı belirtiliyor. Bu projeler arasında TürkAkımı ve Akkuyu nükleer tesisi de bulunuyor.

Erdoğan'ın görüşmede Suriye ordusunun Dera'daki cihatçılara karşı başarıyla sonuçlanan operasyondan rahatsızlığını ilettiği bildiriliyor.

Tarafların bu konuyu 30-31 Temmuz'da yapılacak Astana görüşmelerinde konuşacağı aktarılıyor.