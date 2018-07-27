Pucca, Tweet soruşturmasında ifade verdi

'Tek umudum kaldı, Pinochet olayı' tweeti dolayısıyla hakkında soruşturma başlatılan 'Pucca' adıyla tanınan Yazar Pınar Karagöz, ifade verdi.

Pucca adıyla tanınan Yazar Pınar Karagöz, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve Genel Seçimler ile ilgili, sosyal medyada paylaştığı, “Tek umudum kaldı, Pinochet olayı” sözleriyle ilgili savcıya ifade verdi. Karagöz ifadesinde, “Muhalif bir insan olabilirim. Ancak halkı kin ve düşmanlığa tahrik amacıyla hareket etmedim” dedi.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, ifadesinde tweetin kendisine ait olduğunu söyleyen Karagöz, “Ancak buradan gayri resmi seçim sonuçlarının belli olmaması sebebiyle bir darbe arzuladığım çıkarılmamalıdır” dedi. “No” filminde, referandum sürecinde medyanın başlangıçta Pinochet’in önde gittiğini anlattığını ancak nihai sonucun Pinochet’in aleyhine olduğunu anlatan Karagöz, “Ben de her ne kadar başlangıçta seçimlerde AKP ve Recep Tayyip Erdoğan önde görülse de bu sonucun sabaha doğru değişebileceğini umduğum için böyle bir paylaşım yaptım” dedi. Darbeyi destekleyecek bir insan olmadığını söyleyen Karagöz, “Darbenin desteklenmesi bugün hiçbir insan bakımından aka uygun bir durum değildir. Muhalif bir insan olabilirim. Ancak Haklı kin ve düşmanlığa tahrik amacıyla hareket etmedim” dedi.

