PTT’de tanzim satış sadece Ankara için geçerli

PTT, tanzim satış mağazalarında bulunan sebzelerin online satışına başladı. Ancak ürünlerde sık sık çıkan 'tükendi' yazısı ve kargo ücretinin ancak toplu alımda avantajlı olması dikkat çekiyor. İnternetten tanzim satış ise sadece Ankara için geçerli.

Pazar fiyatlarının artması ve Ocak ayında açıklanan gıda enflasyonundaki yükseliş sonrası bu hafta başında tanzim satış noktaları faaliyete geçti. PTT de tanzim satış mağazalarında bulunan sebzelerin online satışına başladı. Ancak ürünlerde sık sık çıkan 'tükendi' yazısı ve kargo ücretinin ancak toplu alımda avantajlı olması dikkat çekiyor. İnternetten tanzim satış ise sadece Ankara için geçerli.

TOPLU ALIM YOKSA AVANTAJLI DEĞİL

Sözcü'de yer alan habere göre epttavm.com'da satışa çıkarılan sebzelerden 1 kilo satın almak için ödenmesi gereken kargo ücreti 3,70 TL. Yani internet üzerinden iki kilogram soğan alsanız ödeyeceğiniz ücret 4 TL, kargo ile birlikte ise 7,70 TL olacak. Bu fiyatla marketten almaktan daha avantajlı değil. Fakat toplu alımlarda kargo ücreti daha avantajlı hale geliyor.

Ayrıca epttavm.com'da tanzim satışlarından sadece Ankaralılar yararlanacak çünkü sitenin altı kısmında, “Satışlarımız sadece Ankara için geçerlidir’ifadesi yer alıyor.