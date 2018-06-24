Propaganda yasağı kime işliyor?

Ülkenin dört bir yanından seçim usulsüzlüğü haberleri gelmeye devam ederken, 'propaganda yasağı'nın da AKP ve MHP'ye işlemediği görülüyor...

AKP’nin seçim hukuksuzlukları sürüyor. Vatandaşlar oy kullanmaya devam ederken, pek çok yerde usulsüzlük haberleri gelmeye devam ediyor. Dün 18.00 itibariyle başlayan propaganda yasaklarının da AKP ve MHP tarafından delindiği görülüyor.

Propaganda yasakları arasında kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı olmasından, radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmamasına kadar çok sayıda madde bulunuyor.

Seçim öncesindeki çalışmalarda kullanılan afiş, pankart ve benzeri araçların da akşam saatlerinde toplandığı biliniyor. Öte yandan, çok sayıda bölgede AKP, MHP ve Erdoğan’ın pankart ve afişlerinin kaldırılmadığı görülüyor. Söz konusu pankart ve afişler, çoğunlukla oy verme işlemlerinin sürdüğü okulların yakınında yer alıyor.

Bazı bölgelerden AKP'lilerin okul çevrelerinde araçlarla propaganda yaptığı ve sandık çevrelerinde açık bir şekilde insanları oy vermeye teşvik ettiği de bildiriliyor.

soL okurları tarafından iletilen bazı örnekler şu şekilde:

Ankara

Ankara

İstanbul - Cevizlibağ

İstanbul - Kartal

İstanbul - Kartal

İstanbul - Tuzla

İstanbul - Yenibosna

İstanbul - Kağıthane