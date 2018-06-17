Polisten 'video' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sakarya'da patileri kesilen köpek yavrusunun ölümüne ilişkin Suriyeli çocukları hedef alan videoya dair açıklamada bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayımlanan köpek yavrusunun ölümüne yönelik Suriyeli çocuklara karşı provokasyon içeren haber ve videoya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olay ile ilgili 16.06.2018 tarihinde birçok sosyal medya ve haber sitelerinde yayınlanan videonun 2017 tarihinde Ürdün'de çekildiği ve görüntülerdeki mekanın, Sakarya'da meydana gelen olayın gerçekleştiği ormanlık alan ile örtüşmediği tespit edilmiştir. Söz konusu olayda, Suriyeli sığınmacılara yönelik provokasyon amaçlı paylaşılan videonun sonu kesildiği ve tamamı izlenildiğinde bahse konu videonun art niyetli kişiler tarafından ülkemizde yayınlandığı değerlendirilmiştir."