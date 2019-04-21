Polis, Kılıçdaroğlu'na saldıran gruba karşı biber gazı kullanmayı reddetti!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıda polisin kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullanmaması dikkat çekti. CHP Çubuk ilçe yöneticisi, fiziki saldırının yanı sıra taş ve sopa da atan gruba karşı polisin biber gazı kullanmayı reddettiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesindeki asker cenazesinde saldıran gruba karşı polisin biber gazı kullanmaması dikkat çekti.

Saldırı Kılıçdaroğlu'nun arabasında ve götürüldüğü evde de devam etmesine karşın polis biber gazı kullanmadı.

CHP’nin Çubuk ilçe yöneticisi Can Kaderoğlu "Oradaki görevlilere grubun biber gazı kullanılarak dağıtılmasını söyledik ancak 'cenazeye biber gazı sıkamayız' dendi. Saldırı sırasında cenaze işlemleri yapılmıyordu ve bir saldırı vardı. Bu yönde bir adım atılmadı" dedi.

OLAYLARI DIŞARIDAN GELEN BİR EKİP ORGANİZE ETTİ

Kaderoğlu olayı şöyle anlattı:

"CHP ilçe yönetimi olarak, şehit ailesinin evini ziyaret ettik. Başsağlığı dileklerimizi ilettik. Hiçbir sorun yaşanmadı. Bugünkü saldırıda da köyden ve bölgeden kimse dahil olmadı. Biraz önce köy muhtarı ile de görüştüm. Kendisi de olayları dışarıdan gelen bir ekibin organize ettiğini söylüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cenazeye geldiğinde ufak tefek kimi tepkiler oldu ancak Kemal Bey geldikten sonra grup tepkilerini artırdı. Saldırı uzun sürdü. Fiziki saldırının yanı sıra taş, sopa atıldı, ellerine ne geldiyse attılar. Saldırıyı çeşitli yerlere yerleştirilmiş kişiler başlattı ve organize etti. Kılıçdaroğlu'nu yaklaşık 10 kişilik görevli korumalar, 20'den fazla partili grup ve çok az sayıda güvenlik görevlisi korumaya çalıştı. Ciddi bir güvenlik önlemi yoktu. Oradaki görevlilere grubun biber gazı kullanılarak dağıtılmasını söyledik ancak cenazeye biber gazı sıkamayız dendi. Saldırı sırasında cenaze işlemleri yapılmıyordu ve bir saldırı vardı. Bu yönde bir adım atılmadı. Kemal Bey'in arabasına ve saldırıdan sonra girdiğimiz eve saldırılar devam etti."