Pervin Buldan: Amed meydanı bir gün mutlaka çözüme tekrar tanıklık edecek

HDP tarafından 'Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız' sloganıyla düzenlenen Diyarbakır Newroz kutlamasında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’ın mektubunu 6 yıl önce bu meydanda okuduğunu belirterek, 'Amed meydanı milyonların şahitliğinde bir gün mutlaka çözüme tekrar tanıklık edecektir. Barışı mutlaka gerçekleştirecektir' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız” sloganıyla HDP tarafından düzenlenen Diyarbakır Newroz'unda konuşmasını gerçekleştirdi.

'DOLMABAHÇE MUTABAKATINI GÖRMEZDEN GELMESELERDİ...'

"Yaşatmak için kendi yaşamını feda eden Zülküf Gezen’in anısı önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Zülküf Gezen’e, Kemal Kurkut’ta, Mazlum Doğan’a, yaşam, barış ve çözüm kazanacak. Bugün açlık grevindeki arkadaşlarımızın taleplerini, yoldaşlarımızın sesini işitmeyenler artık duyun bu çığlığı. Bu meydanda bu haklı talebe milyonlar ses veriyor. Dünyanın dört bir yanında bu sesi yükseltiyorlar" diyen Buldan, çözüm süreci döneminde yapılan Newroz kutlamalarını hatırlatarak, "Amed bir kez daha tarihe tanıklık yapıyor. 6 yıl önce Sayın Öcalan’ın mektubunu bu meydana ben okumuştum. 6 yıl önce hepimizin geleceğe dair barış umutları yeşermiştir. Sırrı Süreyya Önder ile birlikte milyonların şahitliğinde Sayın Öcalan’ın mektubunu okurken, barışa, özgürlüğe, adalete ve demokrasiye olan duygularımız kabarmıştı. O mektubu yok sayanlar, Dolmabahçe Mutabakatı’nı yok sayanlar, 5 Nisan 2015 tarihinde tecridi başlattılar. Çözümü bitiren, çözüm sürecini yargılayan zihniyet bu meydana iyi baksın. 5 yıldır tecrit uygulayanlar bu meydana iyi baksın. O gün mektubu yok saymasalardı, tecridi başlatmasalardı, Dolmabahçe Mutabakatı’nı görmezden gelmeselerdi, barışın, demokrasinin, özgürlüklerinin kapısı açılmış olacaktı" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN BU MEYDANI GÖR ARTIK'

Buldan, "İşte 21 Mart, işte Newroz, işte Amed. Ankara, Tayip Erdoğan bu meydanı gör artık. Bu meydandan yükselen barış, özgürlük çığlıklarını, tecride öfkeyi artık görün. Üç maymunu oynamaktan vazgeçin. Bir halka direne direne özgürlük ve barış için bu meydanda bir kez daha haykırıyor. Sesimiz Ankara’ya, Saray’a gidiyor. Bu sesi duymazsanız, işte o zaman bizde size bir kez daha bu halkın barıştan, demokrasiden, özgürlüklerden vazgeçmeyeceğini söylüyoruz. İşte 21 Mart, işte 31 Mart. Seçimlere on gün kaldı. 31 Mart’ta bizler zalimlere karşı seçimlere gireceğiz. Tek adam rejimine karşı, AKP-MHP rejimine karşı seçimlere gireceğiz. Bu faşist ittifakın hırsızlığına, talanına karşı seçimlere gireceğiz.Halkımız 31 Mart seçimlerine yüz yılın en karanlık iktidarına karşı bizimle beraber yürüyecek, bu zihniyeti tarihin çöplüğüne gönderecektir" diye konuştu.

LEYLA GÜVEN'DEN MESAJ

"Abdullah Öcalan'a tecridin kaldırılması" talebiyle açlık grevinde olan Leyla Güven de Newroz kutlamalarına bir mesaj gönderdi.

Güven'in mesajında şu ifadeler yer aldı: