Pensilvanya ziyaretçileri AKP'den yeniden aday

Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret eden ve fotoğraf çektiren 12 AKP’li vekilden beşi AKP listelerinden yeniden aday gösterildi.

Pensilvanya'ya giderek Fethullah Gülen'i ziyaret eden ve fotoğraf çektiren 12 AKP milletvekilinden beşi yeniden ve seçilecek sıralardan aday gösterildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, AKP grup başkan vekili ve Aksaray milletvekili İlknur İnceöz Aksaray'dan 1. sıra, AKP Burdur milletvekili Bayram Özçelik Burdur'dan 1. sıra, AKP Siirt eski milletvekili Osman Ören Siirt'ten 1. sıra adayı yapıldı. AKP genel başkan yardımcısı ve Bitlis milletvekili Vedat Demiröz, seçim bölgesi olan Bitlis'ten İstanbul'a alınarak 5. sıradan aday gösterildi. Kayseri milletvekili İsmail Tamer de Kayseri 5. sıradan aday oldu.

Fotoğraftaki isimlerden Adana eski milletvekili Fatoş Gürkan, AKP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat da yeniden aday adayı olmuştu ancak bu iki isim, aday listesinde kendilerine yer bulamadı.

İşte bu fotoğraftan beş AKP milletvekili çıkacak: