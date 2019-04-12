Patron çocuklarının düğünü için tarihi Çırağan Sarayı'na ek inşaat

Çırağan Sarayı'nın Boğaz kısmına ek yapı inşa edildi. 'Kış bahçesi' olarak inşa edilen ve sarayın boğazdan görünümünü bütünüyle kapatan prefabrik yapının Demirören ve Kalyon ailelerinin çocuklarının düğünü için yapıldığı belirtildi.

İstanbul’un simgeleri arasında yer alan 108 yıllık Çırağan Sarayı’nın Boğaz kesimine ek yapı inşa edildiği ortaya çıktı. Tarihi dokuyu katleden "kış bahçesi" tepki çekti. Karar gazetesinin haberine göre, Boğaz’daki tarihi yapılardan Çırağan Sarayı’nın bahçesine kış bahçesi şeklinde bir yapı "konduruldu". Tarihi yapının görünümünü katleden prefabrik yapının neden inşa edildiğine dair saray yetkilileri açıklama yapmazken, yapının fotoğraflarını çeken yurttaşlar duruma tepki gösterdi. DEMİRÖREN-KALYON DÜĞÜNÜ İÇİN Fox TV'den Hasan Aydın, kış bahçesinin hafta sonu Demirören ile Kalyon ailesinin çocuklarının düğünü için yapıldığını yazdı.