'Özel ekip oluşturuldu, İmamoğlu dönemindeki her şey araştırılıyor'

23 Haziran seçimleri öncesi İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin özel olarak incelemeye alındığı ileri sürüldü.

İçişleri Bakanlığı, 23 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na özel inceleme başlattı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 15 kişilik bir ekibin incelemelerde bulunduğunu öne sürerken, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun her şeyini araştırıyorlar. Hem öyle bir araştırma ki öyle-böyle değil. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan inceleme ve soruşturma dosyaları İmamoğlu'nun lehine sonuçlanmış olanlar arşivden çıkarıldı ve bu kez farklı müfettişler tarafından yeniden inceleniyor" dedi.

Öztürk, "Bayram öncesi Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışmaya başlayan bir mülkiye müfettişi, 15 kişilik teknik bir ekiple özel bir çalışma yürütüyor ve Ekrem İmamoğlu'nun son 5 yıllık başkanlık dönemindeki her şeyi araştırıyor" ifadesini kullandı.