Oylar sayılmaya devam ediyor: Sonucu çekişmeli olan iller...

Sayımların devam ettiği Bilecik ve Kırşehir'de mevcut sonuçlara göre CHP birinci parti. Çekişmeli illerden Van'daysa HDP ilk sırada görünüyor.

2014 seçimlerinde AKP'nin elinde olan Bilecik, mevcut sonuçlara göre bu seçimde CHP'nin eline geçti.

Sayımların devam ettiği Bilecik'te CHP, AKP'den 10 puan önde görünüyor.

Bilecik Belediyesi'nin şuanda başkanlık görevini AKP’li Nihat Can yürütürken, görünen sonuca göre 31 Mart seçimlerinde şehir el değiştirecek.

KIRŞEHİR’DE DE CHP ÖNDE

Kırşehir’de 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları merak ediliyor.

Gelen son dakika haberine göre; Kırşehir’den resmi olmayan sonuçlara göre CHP önde.

VAN'DA HDP İLK SIRADA

Van Büyükşehir Belediyesi seçiminde ilk sonuçlara göre, HDP Belediye Eşbaşkan Adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı yüzde 48.25 ile önde.

AKP'nin adayı yüzde 43.24 oy oranı ile ikinci sırada yer alıyor

ERZİNCAN'DA BİRİNCİ PARTİ MHP

Açılan sandıklara göre Erzincan'da ilk sırada MHP görünüyor.

MHP adayının peşinden ikinci sırada AKP, üçüncü sırada CHP adayı geliyor.

KARS'TA AYHAN BİLGEN ÖNE GEÇTİ

HDP adayı Ayhan Bilgen, MHP adayını geçerek Kars'ta ilk sıraya geldi.

Mevcut sonuçlara göre HDP adayı ilk sıradayken, MHP adayı ikinci, CHP adayıysa üçüncü sırada.

GAZİANTEP VE BURSA'DA AKP İLK SIRADA

Gaziantep'te AKP'nin adayı Fatma Şahin ilk sırada.

Şahin'in yüzde 53 oyuna karşılık, DSP'den aday olan Celal Doğan, yüzde 25,44 oyla ikinci sırada.

İyi Parti adayıysa yüzde 16,54 oy almış görünüyor.

Bursa'daysa AKP adayı yüzde 49,78 oyla birinci parti durumunda.

CHP'nin Bursa adayı yüzde 46,75'le ikinci sırada.

BALIKESİR YÜZDE 48'E KARŞI YÜZDE 47

Balıkesir'de sandıkların yarısı sayıldı.

Çıkan sonuca göre Cumhur İttifakının adayı yüzde 48 oy alırken, İyi Parti'nin adayı yüzde 47 oy alıyor.

MUŞ'TA AKP ADAYI ÖNDE

Açılan sandıklara göre Muş'ta AKP adayı yüzde 32,01 ile ilk sırada.

HDP'nin Muş adayı Sırrı Sakık'sa yüzde 30,49 ile ikinci sırada kaldı.

YALOVA YENİDEN CHP'NİN OLUYOR

Yalova’da CHPadayı Yusuf Ziya Öztabak, AKP adayı ise Vefa Salman’dı.

CHP seçim koordinasyon merkezinden yapılan açıklamaya göre Vefa Salman seçimi kazanarak yeniden Yalova belediye başkanı oldu.

Açılan sandıklara göre CHP adayı yüzde 46,03, AKP adayıysa yüzde 45,68 oy alıyor.