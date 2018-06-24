Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Diyarbakır ve Siirt'te, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçim görevlileri ve oy pusulaları, bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı

Diyarbakır ve Siirt’te, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü. Seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan askeri helikopterle ilçe merkezlerinden alınarak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Lice’nin Üçdamlar, Oyuklu, Tepe ve Kayacık mahalleleri, Hani’nin Topçular, Dicle’nin Yokuşlu ve Kulp’un Bayır ve Aygün mahallelerine taşındı. Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından havalanan askeri helikopterler, Eruh, Pervari ve Şirvan ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaları aldı. Görevlilerin, oy kullanma işlemi sonrası yeniden helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacakları öğrenildi.