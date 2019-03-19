Öğrenci pansiyonunda yangın: Yangın merdiveni kilitliydi!

Burdur'da bir iş yerinde çıkan yangın nedeniyle üst katlardaki öğrenci pansiyonunu dumanlar sardı. Paniğe kapılan bazı öğrenciler pansiyonun birinci katından atlarken, dumandan etkilenen iki öğrenci hastaneye kaldırıldı. Pansiyondaki öğrenciler yandın merdivenin kilitli olduğunu söyledi.

Burdur Çeşmedamı Mahallesi'nde erkek öğrenci pansiyonun altında faaliyet gösteren tekstil işletmesinin deposunda yangın çıktı. Yangın sonucu oluşan duman, üst katta bulunan erkek pansiyonu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanın sardığı 45 üniversite öğrencisinin kaldığı pansiyonda panik yaşandı. Dumandan etkilenen iki öğrenci Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 'YANGIN MERDİVENİ KİLİTLİYDİ' Pansiyonda kalan öğrencilerden B.B., gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın merdiveninin kilitli olduğunu, arkadaşlarıyla pencereden atlayarak binadan çıktıklarını söyledi. B.B., "Telefonla arkadaşlarımıza haber verdik, kapılar ve yangın merdiveni kilitliydi. Ne yapacağımızı bilemedik." dedi. Öğrenci E.A. da yemekhanede oldukları sırada aşağı kattan duman geldiğini gördüklerini ifade ederek, "Aşağıya inmeye çalışırken içerisi duman doldu. Zemine inemeyince birinci katlardan atlamaya başladık. Bazı arkadaşlar yangın merdivenine gitti. Yangın merdivenini kilitlemişler, bu yüzden onlar da camdan atlamak zorunda kaldı." diye konuştu.