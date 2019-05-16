ODTÜ’de rektör yine işbaşında: 'Truva atı KYK inşaatı' başladı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 'Truva atı' olarak tanımladığı ODTÜ KYK inşaatı başladı. ODTÜ'nün 40 dönüm arazisinin 49 yıllığına yurt yapımı için Kredi Yurtlar Kurumu’na verilmesine tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 'Verşan Kök’ün KYK ile açtığı yol ODTÜ’nün yolu değildir. Bu yurt iktidarın ODTÜ geleneğini yok edecek Truva atının mekansallığıdır' dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, "Truva atı" olarak tanımladığı ODTÜ'deki KYK inşaatının başladığını açıkladı.

KYK inşaatının başladığı ODTÜ Kent alanı ile Teknokent Spor Salonu arasında kalan arazide, uzmanların tespitine göre yaklaşık 4 bin ağaç ve onlarca canlı türü olduğunu belirten Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “ODTÜ’yü ideolojik olarak parçalamalarına ve ağaç katliamına izin vermeyeceğiz. Her türlü hukuksal süreç dahil olmak üzere ODTÜ geleneğini sahipleniyoruz. Tüm ODTÜ'nün haykırdığı gibi bir daha söyleyelim, Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz” açıklamasında bulundu.

'REDDEDİYORUZ'

Projeye tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı davalarımız devam ederken, ODTÜ’yü geleneğinden uzaklaştırmaya, parsel parsel tahsise devam eden Verşan Kök, ODTÜ’de Truva atı olacak KYK yurdu ile bir kez daha ODTÜ’ye rektör olamayacağını gösterdi. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin boykotunun ardından KYK yurdunun inşaatı başlatılmıştır. ODTÜ’nün ekolojik ve yönetim bütünlüğünü bozacak ODTÜ’nün bağrına saplanacak bu hançeri reddediyoruz" ifadesini kullandı.

Candan, "Her türlü hukuksal süreç dahil olmak üzere ODTÜ geleneğini sahipleniyoruz. Bu hançerin konulması sürecinde meslektaşlarımızın görev almamasının kamusal bir görev olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Verşan Kök’ün KYK ile açtığı yol ODTÜ’nün yolu değildir. Bu yurt iktidarın ODTÜ geleneğini yok edecek Truva atının mekansallığıdır" ifadesini kullandı.