ODTÜ'de öğrenciler Eczacıbaşı'nı protesto etti

ODTÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği Kariyer Fuarı’na konuşmacı olarak gelen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, komünist öğrenciler tarafından protesto edildi.

"Kariyer Fuarı" kapsamında ODTÜ'ye gelen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Türkiye Komünist Gençliği tarafından protesto edildi.

Eczacıbaşı etkinlik sırasında yaptığı sunumda “sosyal faşist, eski dünyanın rejimleri” olarak tanımladığı sosyalist ülkeleri hedef alıp, “Planlamaya inanmıyorum, gelecek planlanamaz” ifadelerini kullanınca etkinlik öğrencilerin protestosuna sahne oldu.

Eczacıbaşı'na yanıt veren TKG'li bir öğrenci, "Sizin düzeninizde işsizlik, işçi ölümleri var. Sizin esneklik dediğiniz şey, daha uzun mesai saatleri, güvencesiz çalışma anlamına geliyor" derken, "Karaladığınız sosyalist ülkelerde bunlar yoktu" ifadelerini kullandı. Öğrenciler, Eczacıbaşı'nı protesto ederek salondan ayrıldı.

TKG'li öğrenciler, protesto sonrasında bir açıklama yayınlayarak, Eczacıbaşı'nı protesto etti: