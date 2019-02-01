ODTÜ'de Erdoğan'ın ziyaretine tepki: AKP dışarı, bilim içeri!

ODTÜ'de evrim konferansının iptal edilmesinin ardından, aylar önce açıklanan akademik takvimdeki değişikliğin de sebebi belli oldu: Erdoğan ODTÜ'de 6 Şubat'ta yapılacak Teknokent açılışına davetli. Türkiye Komünist Gençliği, 'Kampüsümüzün kapıları bilime değil, tescilli bilim ve aydınlanma düşmanı siyasi iktidarın temsilcilerine kapatılmalıdır' diyerek ODTÜ yönetimine tepki gösterdi.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), ODTÜ'de 6 Şubat'ta Teknokent Bilişim Merkezi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın davet edilmesine tepki göstererek "AKP dışarı, bilim içeri" başlıklı bir açıklama yayımladı.

TKG - ODTÜ imzasıyla yapılan açıklamada önce 13. Aykut Kence Evrim Konferansı'nın iptal edildiğine daha sonra da aylar öncesinde açıklanan akademik takvimin değiştirildiğine işaret edilerek "Bütün bu tuhaflıkların sebebi bugün ortaya çıkan bir davetiyeyle açıklığa kavuştu: 6 Şubat’ta ODTÜ Teknokent Bilişim Merkezi’nin açılış törenine Erdoğan da davetli!" denildi.

AKP DIŞARI, BİLİM İÇERİ!#ODTÜ Rektörlüğü, iktidar partisinin, Erdoğan’ın boyun eğmeyen öğrencilerce protesto edilmesinden korkuyor! Öğrencileri okuldan uzak tutup, Erdoğan’ın ‘’sulh içinde’’ kampüse gelmesinin zeminini hazırlamaya çalışıyor. pic.twitter.com/XgL4c7Wb2B — TKG (@TKGninsesi) 1 Şubat 2019

Üniversitelerde her türlü bilimsel ve siyasi faaliyet rektörlük eliyle birer birer yasaklanıp, etkinlik günlerinde adeta bir olağanüstü hal ilan edilerek sınavlar ve dersler askıya alınırken, kampüsün kapılarının AKP’lilere ve sermayedarlara sonuna kadar açıldığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

'BOYUN EĞMEYEN ÖĞRENCİLERİN TEPKİSİNDEN KORKULUYOR'

"Hatırlanacağı üzere, birkaç hafta önce, ODTÜ’de yapılacak olan Aykut Kence Evrim Konferansı, Kültür-Kongre Merkezindeki salonların 'tadilatı' sebebiyle iptal edilmişti. Fakat aynı salon, tadilatın başlaması gereken tarihte Gençlik ve Spor Bakanının etkinliğine sahne oldu. Öğrencilerden gelecek tepkiden korkulduğu için sessiz sedasız gerçekleşen bu etkinlik, tadilatın bir bahane olduğunu açıkça gösterdi. Şimdi bu tertibin benzeri, bu defa büyük bir gürültü-patırtıyla Erdoğan için hazırlanıyor: Öyle anlaşılıyor ki, ODTÜ Rektörlüğü, iktidar partisinin, Erdoğan’ın boyun eğmeyen öğrencilerce protesto edilmesinden korkuyor! Öğrencileri okuldan uzak tutup, Erdoğan’ın 'sulh içinde' kampüse gelmesinin zeminini hazırlamaya çalışıyor. Hatırlanacağı gibi, 2012 yılında, Erdoğan, kampüse girmeye çalışmış ve öğrenciler tarafından kovulmuştu. Belli ki Erdoğan ve atanmış rektör Verşan Kök, bunun tekrar yaşanmasından çekiniyor!"

Bu durumu kabul etmediklerini dile getiren TKG-ODTÜ'den yapılan açıklamada "ODTÜ Rektörlüğü, korkmakta haklıdır: Üniversiteler, bilim yuvalarıdır ve gericilerin, bilim düşmanlarının kampüslerde yeri yoktur! Bin bir türlü tertiple AKP’lileri kampüse sokarken, her türlü bilimsel aktiviteyi ve düzene boyun eğmeyenlerin etkinliklerini yasaklayan ODTÜ yönetimi bu uygulamalarına son vermeli, ODTÜ’nün geleneğine uygun bir tavır takınmalıdır. Kampüsümüzün kapıları bilime değil, tescilli bilim ve aydınlanma düşmanı siyasi iktidarın temsilcilerine kapatılmalıdır!" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Öte yandan, bu tertibatın başında bulunan, bilim ve öğrenci düşmanlığında ısrar eden atanmış ODTÜ Rektörü Verşan Kök derhal istifa etmelidir! Tüm bu olanlara karşı duranlar safları sıklaştırmalı, örgütlü mücadeleye katılmalıdır! Yaşasın Devrimci ODTÜ!"