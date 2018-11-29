ODTÜ rektörüne istifa çağrısı

TKP'li ODTÜ'lü emekçiler ve öğrenciler, ODTÜ'de büyük ihmaller nedeniyle yaşanan kazada yaşamını yitiren İrem Kütük'e ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Tüm bu yaşananlardan ODTÜ yönetimi bir bütün olarak sorumludur, üzerine düşeni yapmalı ve derhal istifa etmelidir' denildi.

TKP'li ODTÜ'lü emekçiler ve öğrenciler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümü öğrencisi İrem Kütük’ün üniversite kampüsünde yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin açıklama yaptı.

"Son 10 gün içinde hepimizi derinden yaralayan üst üste 3 çok üzücü olay yaşadık" denilen açıklamada, "Önce bir gencimiz ODTÜ Mühendislik Bilimleri binasından atlayarak hayatına son verdi, daha sonra yerleşkemizin çıkışında gerçekleşen bir kazada üniversiteye ait bir araç bir başka gencimizin ölümüne sebep oldu ve son olarak bir başka yerleşke giriş kapısında bir araç görevi başındaki bir ODTÜ emekçisine çarparak bacağının kırılmasına yol açtı" ifadeleri kullanıldı.

Bu acı olayların hiçbirinin tesadüf, kaza ya da kader olarak görülemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi: