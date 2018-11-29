ODTÜ rektörüne istifa çağrısı

TKP'li ODTÜ'lü emekçiler ve öğrenciler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümü öğrencisi İrem Kütük’ün üniversite kampüsünde yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin açıklama yaptı.
"Son 10 gün içinde hepimizi derinden yaralayan üst üste 3 çok üzücü olay yaşadık" denilen açıklamada, "Önce bir gencimiz ODTÜ Mühendislik Bilimleri binasından atlayarak hayatına son verdi, daha sonra yerleşkemizin çıkışında gerçekleşen bir kazada üniversiteye ait bir araç bir başka gencimizin ölümüne sebep oldu ve son olarak bir başka yerleşke giriş kapısında bir araç görevi başındaki bir ODTÜ emekçisine çarparak bacağının kırılmasına yol açtı" ifadeleri kullanıldı.
Bu acı olayların hiçbirinin tesadüf, kaza ya da kader olarak görülemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:
Bizler kapitalizmin piyasacı, gerici ve halk düşmanı yüzünü, intihar eden öğretmenlerden, her gün katledilen kadınlardan ve iş cinayetlerinde yaşamını kaybeden emekçi kardeşlerimizden biliyoruz. Bugün benzeri bir karanlığın ODTÜ’nün üzerine çökmüş olduğunu dehşet içerisinde görüyoruz. ODTÜ yönetimi, idari personelinden, işçisine, öğrencisinden akademik kadrosuna neredeyse tüm bileşenleriyle kavgalı.
Üniversitemiz, liyakata dayalı görevlendirmeler yapmak, uygun, sağlıklı ve güvenli çalışma ve eğitim öğretim koşulları yaratmak, öğrencilerinin akademik, kişisel ve sosyal gelişimini izlemek ve korumak, eğitim öğretim ve araştırma kadrosunu desteklemek ve teşvik etmek yerine:
Kişisel ilişki ve çıkarların gözetildiği, espiyonaj ve istihbarata dayalı baskıcı bir denetimin kurulmaya çalışıldığı, kollektif davranışı engelleme, tekil kişileri yıldırma ve sindirme politikasının yürütüldüğü bir yer haline dönüşmüş durumda.
Ne yazıktır ki, bu listeyi daha da uzatmak mümkün. Ancak gerçek şu ki ODTÜ kötü yönetilmektedir ve bize göre tüm bu yaşananlardan ODTÜ yönetimi bir bütün olarak sorumludur, üzerine düşeni yapmalı ve derhal istifa etmelidir.