ODTÜ Rektörlüğü Eymir'i Ülkü Ocakları'na tahsis etti, öğrencilere burs etkinliği iptal edildi

Mülkiyeliler Birliği tarafından İnek Bayramı şenlikleri kapsamında öğrencilere burs fonu oluşturmak amacıyla düzenlenecek olan İnek Koşusu, ODTÜ yönetiminin Eymir Gölü’nü aynı gün Ülkü Ocakları’na tahsis etmesi nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı.

Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen ve Mülkiye geleneğinin bir parçası olan İnek Bayramı şenlikleri kapsamında öğrencilere burs fonu oluşturmak amacıyla düzenlenecek olan İnek Koşusu, ODTÜ yönetiminin Eymir Gölü’nü aynı gün Ülkü Ocakları’na tahsis etmesi nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı.

Konuya ilişkin ortak bir açıklama yayınlayan Türkiye Komünist Gençliği ODTÜ ve Cebeci örgütleri, duruma tepki gösterdi.

Açıklamanın tam metni ise şöyle:

ODTÜ Rektörü, üniversiteye ait kamusal alanları kendi öğrencilerine akıl almaz, iktidar yandaşı, yasakçı dayatmalarla dar etmeye kalktığı gibi şimdi de yandaşlığını başka bir boyutta sergilemektedir. 33. Uluslararası ODTÜ Bahar Şenliği’nin yasaklanıp öğrencilerin direnişiyle geri kazanılmasının ardından, bu defa Mülkiyeliler Birliği’nin Eymir Gölü’nde gerçekleştirmeyi planladığı İnek Koşusu’nun, ODTÜ Rektörlüğü’nün Ülkü Ocakları adlı faşist oluşumun aynı yerde ve aynı tarihte düzenleyeceği koşuya izin vermesi sebebiyle iptal edilmek zorunda kalındığı görülmektedir.

Mülkiyeliler Birliği'nin 28 Nisan 2019 tarihinde Eymir Gölü'nde düzenleyeceği ve elde edilecek gelirin burs fonuna aktarılacağı İnek Bayramı şenlikleri kapsamındaki İnek Koşusu, ODTÜ Rektörlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu'na gerekli tüm başvurular yapılıp onay alındıktan sonra Ülkü Ocakları adlı oluşum tarafından aynı tarihte ve aynı saatte Eymir’de gerçekleştirilecek bir başka koşu gerekçesiyle Mülkiyeliler Birliği tarafından iptal edilmek zorunda kalınmıştır.

Bilindiği üzere Mülkiye öğrencisi ve Mülkiyeliler Birliği ülke yönetimindeki gerici iktidarın üniversiteye dönük kapsamlı saldırılarına, baskı ve sindirme politikalarına karşı dik duruşu ile öne çıkmaktadır. Bu iktidar ve onun karanlık, mafya bozuntusu işbirlikçileri ile Mülkiye ve onun temsil ettiği değerler hiçbir koşulda yan yana gelemeyecek derecede kavgalıdır. Bu gerçek gün gibi ortadayken meşruiyeti sorgulanır hale gelmiş ODTÜ Rektörü Verşan Kök'ün faşist çetelerle Mülkiye öğrencilerinin yan yana gelmeyeceğini bilmiyor olması mümkün değildir.

Bu ilgiyle soruyoruz: ODTÜ’nün devrimci ve ilerici öğrencilerinin her türlü faaliyeti rektörlük eliyle engellenirken, ODTÜ Kampüsünün tüm imkanlarının faşist çetelerin önüne serilmesinin nasıl bir izahatı bulunmaktadır? ODTÜ idaresinin bu faşist çeteyle bağı nedir? ODTÜ Rektörlüğü, Mülkiyeli dostlarımızla bu çetenin mensuplarını yan yana getirmeye çalışarak neyi amaçlamaktadır?

Bilinsin ki, başta Verşan Kök olmak üzere, ODTÜ Rektörlüğü'nün bu kararı almasında pay sahibi bütün yöneticiler geçicidir; ODTÜ ve SBF öğrencilerinin dostluğu ve siyasi iktidara karşı mücadele arkadaşlığı ise bakidir. SBF öğrencileri iki yıl önce çeşitli provokasyonlarla iptal edilmeye çalışılan İnek Bayramı'nı, bu yıl ODTÜ öğrencilerinin şenliklerini kazandıkları gibi mücadele ederek kazanmıştır. Kampüslerinde ilerici değerleri savunan, temsil eden ODTÜ’lü ve SBF’li komünistler, bundan sonra da her türlü gerici dayatmaya karşı birlikte mücadele etmeye devam edecek, bütün faşizan, yasakçı ve dayatmacı uygulamaları kampüslerden temizlemesini bilecektir.

Yaşasın ODTÜ’lü ve SBF’li komünistlerin mücadele arkadaşlığı!