ODTÜ Bahar Şenliği, rektörlük tarafından iptal edildi

ODTÜ’de her yıl Devrim Stadyumu’nda düzenlenen bahar şenliği için bu yıl Rektörlük otopark alanını gösterdi. Şenliği düzenleyen topluluğun Otopark alanında şenlik yapmayı kabul etmemesi üzerine Rektörlük şenliği iptal etti.

Üniversitenin mevcut teknik ve idari olanaklarıyla şenliği gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Rektörlük’ün açıklaması şu şekilde:

Sevgili Öğrencilerimiz,

ODTÜ 33. Uluslararası Bahar Şenliği düzenlenmeleri ile ilgili Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) ve ilgili diğer topluluklarla 22 Şubat, 27 Şubat, 26 Mart ve 8 Nisan 2019 tarihlerinde bir dizi toplantı yapılmıştır.

İlgili topluluklara Bahar Şenliği ile ilgili, üniversitemizin mevcut olanakları çerçevesinde, özellikle topluluklarımızın potansiyelini ve üniversitemizin uluslararası yönünü ortaya çıkaracak şekilde 24, 25, 26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere bir şenlik formatı önerilmiştir.

Söz konusu öneri, KKM Otopark alanının saat 22:00’ye dek ve KKM salonlarının mesai saatleri içinde topluluk standları ve etkinlikleri için kullanımı, otopark alanında Rektörlük olanakları ile kurulacak sahnede müzik topluluklarının sahne alması, Avusturya Elçiliği katkıları ile Avusturya’dan gelecek sanatçıların konseri, uluslararası öğrenci standlarının kurulması ve kermes talebinde bulunan toplulukların hazırlayacakları yiyecek standlarını içermektedir.

Yukarıda ayrıntıları verilen öneri, şenlik formatının geçtiğimiz yıllardaki hali ile kalması talebi ile UGT tarafından kabul edilmemiştir. Bu çerçevedeki şenliğin üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33. Bahar Şenliği’nin yapılamayacağını bilgilerinize sunarız.