'Öcalan'a tecridi protesto' için cezaevinde intihar etti, HDP'li vekillerin cenazeye katılması engellendi

'Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması' talebiyle cezaevlerinde açlık grevleri sürerken, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde Zülküf Gezen adlı mahkum aynı taleple intihar etti. Cenaze törenine katılmak istenen HDP’li vekilleri engelleyen polis, 'Ben devletim, devlet kararı var. Cenazeye katılamazsınız' dedi.

"Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması" talebiyle Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde intihar eden Zülküf Gezen’in cenazesi, Diyarbakır’a getirilmesi ardından polislerce alıkonularak, Yeniköy Mezarlığı’na götürüldü.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Pero Dündar, Musa Farisoğuları, Remziye Tosun, Nuran İmir, Feleknas Uca, Saliha Aydeniz ve Ayşe Acar Başaran, cenazeyi almak üzere Diyarbakır Havalimanı’na geldi. Havalimanı yüzlerce polis ve zırhlı araçlarla abluka altına alınarak, HDP’li vekillerin geçişi engellendi. Burada vekilleri kalkanlarla çembere alan polis müdürü, milletvekillerinin cenazeye katılmalarına izin vermeyeceğini belirterek, “Ben devletim, devlet kararı var. Aileye taziyede bulunabilirsiniz ama cenazeye katılamazsınız” dedi.



Daha sonra polis, cenazeyi alarak ranger ve sivil araçlar eşliğinde Yeniköy Mezarlığı’na götürdü. Yeniköy Mezarlığı’nı da zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri ile abluka altına alan polis, HDP’li vekiller Saliha Aydeniz, Semra Güzel ve Nuran İmir’i sürükleyerek mezarlığa girişlerini engelledi. Cenaze, polis eşliğinde bazı aile bireylerinin de katılımıyla defnedildi.