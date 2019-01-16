'Öcalan sadece iki cümle konuşmuş'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Ömer Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, 'Sağlığının iyi olduğunu söylemiş. Onun dışında başka bir mesajı yok. Zaten iki cümle konuşmuş' dedi.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, yaklaşık 2.5 yıl sonra kardeşi Mehmet Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Duvar'da yer alan habere göre, görüşmeye ilişkin konuşan HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, “Sağlığının iyi olduğunu söylemiş. Onun dışında başka bir mesajı yok. Zaten iki cümle konuşmuş. Çok kısa sürmüş” dedi. Öcalan’ın ailesi ile görüşmesinin tecridin kalkması anlamına gelmediğini söyleyen Temelli, "tecridin sonlanmasında ilk adım avukat görüşüne izin verilmesi olabilir" dedi.