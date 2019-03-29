Nurcular 31 Mart seçimlerinde kime oy vereceklerini açıkladı

Nurcuların yayın organı Yeni Asya, seçimde kime destek vereceklerini açıkladı.

Nurcuların yayın organı Yeni Asya gazetesi, 31 Mart seçimlerinde Demokrat Parti’ye destek vereceklerini açıkladı.

Açıklamada “Önümüzdeki seçimleri de Demokrat zihniyeti ve demokrasimizi güçlendirecek bir fırsat olarak telâkki ediyoruz. Yeni Asya olarak 'Kur’ân, İslâmiyet ve vatan hesabına' Demokratlara destek olmayı talebelerine tavsiye eden Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında yerel seçimlerde de Demokratlara ve Demokrat Parti’ye destek olma kararını aynen yineliyor ve seçimlerin vatana ve millete hayırlara vesile olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.