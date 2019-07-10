Nüfusu bir milyonu aşan kentte çocuk doktoru yok...

Yaz döneminde nüfusu bir milyona yaklaşan Sivas’ta çocuk kardiyoloğu ve çocuk nöroloğu bulunmadığı ortaya çıktı.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ta çocuk kardiyoloğu ve çocuk nöroloğu yokluğunu Meclis gündemine taşıdı.

Karasu, Sivas’ın yaz döneminde 1 milyona yaklaşan nüfusa ev sahipliği yaptığını belirtirken, dokuz ay evvel gündeme getirmesine rağmen bakanlığın herhangi bir adım atmadığını söyledi.

Karasu, "Sağlık Bakanının ve AKP iktidarının bu sorundan haberi var mıdır? Varsa çözüm için neyi beklemektedir? Bakanlığınızın bu soruna el atması için çocuklarımızın doktorsuzluktan hayatını kaybetmesi mi gerekmektedir?" diye sordu.

Karasu, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: