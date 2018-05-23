NHKM, Nâzım dostlarını 'Bu memleket bizim' demeye çağırıyor

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, komünist şair Nâzım Hikmet'i ölümünün 55'inci yıl dönümünde düzenleyeceği etkinlikle anacak.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), Nâzım Hikmet'i 3 Haziran'da Göztepe Özgürlük Parkı'nda "Nazım Hikmet memleket" başlığıyla düzenlenecek etkinlikle anacak.

NHKM'nin 3 Haziran açıklaması şöyle:

"Nâzım Hikmet memleket, memleket Nâzım Hikmet…

Her dilde, söylendiğinde büyük bir gönül ferahlığıyla, aynı şeyi anlamanın, aynı şeyi hissetmenin nedeni ne olabilir? Memleket sevgisinin böylesine dolaysız ve samimi dizeler ile dile gelmesi mi? Hepimize iyi gelen, umudumuzu tazeleyen, memleketimize olan sorumluluğumuzu hatırlatan iyimser bir kararlılık belki de… Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren, gideni ve gelmekte olanı bu kadar berrak gören ve ifade edebilen kaç örgütlü aydın vardır? Zor yılların, baskıların ve hapislerin bir gün bile memleketinden vazgeçiremediği yürekli komünist şair Nâzım Hikmet’in peşi sıra yürümekten başka seçeneği olmayanların on beş yıl önce kurduğu NHKM olarak bu yıl da sizleri 3 Haziran’da 'Bu memleket bizim!' diye gönül rahatlığıyla haykırmaya çağırıyoruz.

Nâzım Hikmet ile aynı tarafta olmanın, aynı nehirde akmanın ne demek olduğunu bir kez daha hatırlamak, müthiş bir bahtiyarlıkla bu düzeni değiştireceğimize dair umudumuzu paylaşmak için bu davet bizim…

Usta şairimiz Nâzım Hikmet'i ölümünün 55'inci yılında Göztepe Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro'da yapacağımız etkinlikle anıyoruz.

Konserler, tiyatro gösterimi, dans gösterisi ve şiir korosunun yer alacağı etkinliğin katılımcıları şöyle:

Enver Aysever'in sunumuyla

Levent Üzümcü

Dengin Ceyhan

Orhan Aydın

Metin Coşkun

Emin İgüs

Ezgi Zaman

Nâzım Sahne

Yapıcılar

Şiir Korosu"

GENÇLERE ÇAĞRI

Etkinlikte, gençlerden oluşan şiir korosu da sahne alacak. NHKM, yaptığı açıklamayla 15-20 yaş aralığındaki gençleri koroya katılmaya davet etti. NHKM'nin gençlere çağrısı şu şekilde:

"Sevgili gençler,

Nâzım Hikmet'i 55. ölüm yıl dönümünde Göztepe Özgürlük Parkı’nda yapacağımız büyük bir etkinlikle anacağız. Bu etkinlikte sahne alacak gençlerden oluşan bir şiir korosu oluşturmak için sizleri davet ediyoruz.*

Prova takvimi:

- 24 Mayıs Perşembe 18.00 - 21.00

- 27 Mayıs Pazar 14.00 - 17.00

- 31 Mayıs Perşembe 18.00 - 21.00

- 2 Haziran Cumartesi 15.00 - 18.00

*15 – 20 yaş aralığında bulunan tüm gençler başvuru yapabilirler.

Kayıt için: [email protected] – 0216 414 22 39"