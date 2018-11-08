Nedim Şener: Kendimi hiçbir zaman muhalif olarak konumlandırmadım

Gazeteci Nedim Şener, serbest bırakıldıktan sonra AKP'ye yakınlaştığı yönündeki eleştirilere ilişkin konuştu. Şener, 'Ben kendimi hiçbir zaman muhalif olarak konumlandırmadım, gazeteci olarak konumlandırdım' dedi.

Gazeteci Nedim Şener, özellikle serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamalarla AKP'ye yakınlaştı eleştirilerine konu olurken, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programında konuya ilişkin bir soruya yanıt verdi.

"Cezaevinden çıktıktan sonra muhalif tavrınız yumuşadı mı?" sorusuna yanıt veren Şener, "Ben kendimi hiçbir zaman muhalif olarak konumlandırmadım, gazeteci olarak konumlandırdım. Ben siyasi bir figür değilim. Böyle gazetecilik de vardır ama benim yapmak istediğim gazetecilik olgusal gazetecilik. Ben gerçek kimin işine yarar diye bakmayan bir insanım. Gerçek AK Parti'li de olsun CHP'li de olsun HDP'li de olsun hiç fark etmez. O gerçek kendini savunacak konumda güçlü olacak ve insanlar sadece o gerçeği görecekler. Benim derdim soruşturmacı gazetecilik, insanların reddedemeyeceği gerçekleri ortaya koymak" ifadelerini kullandı.

Şener, "Siyasete girmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi.

Siyasete girmek gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Şener, "Siyaseti ne zaman istedim biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu bir gün miting meydanında toplananlara 'Nazlı Ilıcak burada.' diyor ve slogan attırıyor. Hemen CHP Milletvekili Dursun Çiçek'e mesaj attım. Dedim ki 'Bugün milletvekili olmak isterdim.' 'Neden?' dedi. 'İstifa etmek için.' dedim. Eğer orada vicdanen o tepkiyi veremiyorsanız, siyasete girmenin bir anlamı yok. Gerçekten sırf bunu dediği için o genel başkanı cezalandırmak adına, o gün istifa etmek için milletvekili olmak isterdim" dedi.