Nagehan Alçı, CHP'nin Ankara ve İstanbul adayını açıkladı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarının kesinleştiğini yazarken, isimleri de paylaştı.

Yerel seçimler öncesinde aday tartışmaları sürerken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarının kesinleştiğini yazdı.

"Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adayını kafasında netleştirmiş ve çevresine de 'Ona yardımcı olun' talimatı vermiş. CHP’nin İstanbul adayı yüzde 99.9 Ekrem İmamoğlu" diyen Alçı, "Ankara ile ilgili de aynı kesinlikle konuşabilirim. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş konusunda da kararını vermiş. Teşkilatta Yavaş’a karşı çıkan birçok isim var. 'İçimizden birini çıkaralım, 2009’u hatırlayalım, 2009 seçimlerinde MHP’nin adayı olan Yavaş, Gökçek ve Karayalçın’ın arkasında kalıp sandıktan 3. çıkmıştı, biz kendi içimizden isim çıkaralım' deseler de Kemal Bey kendinden emin. Ankara’nın adayı Mansur Yavaş" ifadelerini kullandı.