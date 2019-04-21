Mülkiyeliler Birliği: Linç edilmek istenen Türkiye demokrasisi

Mülkiyeliler Birliği'nden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin yapılan açıklamada 'linç edilmek istenen, Kemal Kılıçdaroğlu şahsında Türkiye demokrasisinin kırılgan halidir' denildi.

Mülkiyeliler Birliği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

“Siyasi tarihimizden çok iyi bildiğimiz linç pratiklerine bir yenisi daha eklendi” denilen açıklamada, bunun Türkiye siyasi tarihi için utanç duyulması gereken, kabul edilemez bir şiddet olduğu belirtildi.

Linç edilmek istenenin, 'Kemal Kılıçdaroğlu şahsında Türkiye demokrasisinin kırılgan hali' olduğu belirtilen açıklamada Ankara Valiliği'nin saldırıyı "protesto" diye tanımlamasına da tepki gösterildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bugün, siyasi tarihimizden çok iyi bildiğimiz linç pratiklerine bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süredir yürütülen nefret kampanyasının en vandal yüzünün hedefi haline geldi.

Ana muhalefet partisinin liderinin maruz kaldığı yumruklu, taşlı şiddetin Ankara Valiliği tarafından 'protesto' olarak tanımlanması ise oluşan linç kültürünü pekiştirmiş, kaygıları derinleştirmiş, yaşanan şiddetin faillerinin korunmak istendiği algısını yaratmıştır.

Altını çizerek belirtmek isteriz ki yürütülen linç girişimi, Türkiye siyasi tarihi için utanç duyulması gereken, kabul edilemez bir şiddettir. Söz konusu lincin faillerinin hızla yargı önüne çıkarılması, bu şiddetin en sert dille kınanmasının ise Türkiye’de demokrasinin ve hukuk devletinin geldiği konumu en güçlü biçimde göstereceği bilinmelidir. Açıktır ki linç edilmek istenen, Kemal Kılıçdaroğlu şahsında Türkiye demokrasisinin kırılgan halidir. Bu nedenle demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmak tüm siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin sorumluluğundadır.

Mülkiyeliler Birliği olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve yanındakilere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, linç kültürünün son bulmasını istiyoruz."