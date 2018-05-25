Muharrem İnce'nin seçim kampanyasında topladığı para açıklandı

'Benim hemşeride para çok, bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım' diyerek seçim kampanyasına destek isteyen Muharrem İnce'nin şu ana kadar 9 milyon lira topladığı açıklandı.

İki milyon 206 bin liralık mal varlığı olduğunu açıklayan Muharrem İnce, seçim kampanyasına, "Benim hemşeride para çok, bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım" diyerek destek istemişti.

İnce'nin başlattığı kampanya sonrası bugüne kadar toplanan toplam para miktarı açıklandı.

Bağış yapan vatandaşlara teşekkür eden İnce, "Yapılan bağışlar var. Sanıyorum 9 milyon TL'ye yakın para toplanmış. Tabii ki vatandaşlarımın katkılarını bekliyoruz. Destek de korkunç. Yaşar Tüzün (Bilecik Milletvekili) bakıyor o işe, o yetkili. Ama Yaşar, ‘Şunu da yapalım, bunu da yapalım' dediğine göre para var demek ki. Emekli vatandaşlarıma da teşekkür ediyorum, korkunç para yatırıyorlar" dedi.