'Muharrem İnce iki kez kalkmak istedi, Erdoğan 'otur, sohbet ediyoruz' dedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki görüşmeye ilişkin bir yazı kaleme alan Abdulkadir Selvi, görüşmeden yeni notlar paylaştı.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkin notlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, görüşmeye ilişkin yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce arasındaki görüşmede ilginç enstantaneler yaşanıyor. Muharrem İnce iki defa, 'Ben kalkayım' deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Otur,sohbet ediyoruz' diye kalkmasını istemiyor. 40 dakika süren görüşme sırasında iki Rizeli olarak Rize sohbeti yapıp, Rize çayı içiyorlar" ifadelerini kullandı.

İnce’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin beklenenden uzun sürdüğünü belirterek izlenimini sorduğunu belirten Selvi, “Benim de beklediğimden uzun sürdü. Sohbet ettik" yanıtını aldığını yazdı.

Selvi, yazısını "Muharrem İnce ile bunları konuştuk ama ben yinede Kılıçdaroğlu’na karşı öfkeli bir dil kullanan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi olan Muharrem İnce’ye neden bu kadar kredi açtı sorusuna takılı kaldım" ifadeleriyle noktaladı.

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