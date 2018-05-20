Muharrem İnce: Genelkurmay başkanı benim marabam olamaz

Partisinin Osmaniye mitinginde konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hulusi Akar'ı eleştirerek, 'Ben Cumhurbaşkanıysam Genelkurmay başkanı benim marabam olamaz' dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimleri öncesi mitingilerini sürdürüyor.

Bugün Osmaniye'de düzenlenen mitingde konuşan İnce, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a ve Erdoğan'a yüklendi.

"Benim Cumhurbaşkanlığımda, yani kul hakkı yemeyen güçlü bir liderlikle bir iş adamı bir işe koyulduğu zaman 3 ay sonra kurallar değişmeyecek, Genelkurmay başkanına ‘Benim genelkurmay başkanım, bakanlara benim bakanım, valilere benim valim demeyeceğim" diyen İnce, "Onlara Türkiye Cumhuriyeti'nin valisi olduğu için sayın Vali diye hitap edeceğim. Benim Genelkurmay Başkanım olmaz, Türkiye Cumhuriyetinin Genelkurmay Başkanım olur, Ben Cumhurbaşkanıysam Genelkurmay başkanı benim marabam olamaz, ama beni de yönetemez, bir saygı çerçevesinde işler yürür” ifadelerini kullandı.

Ekonomiye ilişkin de konuşan İnce, "Polisiye tedbirlerle ekonomi yürümez. Ceza kesmekle ekonomi olmaz. Talimatla ekonomi olmaz. Yabancı gelmiyor zaten kaçtı gitti hepsi. MB Başkanını parti merkezine çağırırsan sana yatırımcı gelmez. Üniversiteleri bölün dediklerinde üniversiteleri bölüyorlarsa, Başakşehir maçına gidin dediklerinde maça gidiliyorsa böyle memleket yönetilmez" dedi.