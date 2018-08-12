Muharrem İnce: Ev sahibi biziz, kiracı diyor ki 'Ben evi tahliye etmeyeceğim'

CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı Muharrem İnce, kurultay talebinde bulunan delgelerle Ankara'da bir araya geldi. İnce, kurultay tartışmalarına ilişkin, 'Ev sahibi biziz, kiracı 'evi tahliye etmeyeceğim' diyor' benzetmesi yaptı.

CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı Muharrem İnce, kurultay talebinde bulunan delgelerle Ankara'da bri araya geldi.

Toplantı öncesinde basına açıklamada bulunan İnce, kurultay tartışmalarına ilişkin, "Ev sahibi biziz, kiracı diyor ki 'Ben evi tahliye etmeyeceğim'" benzetmesi yaptı. Delegelere "yakmayın, yıkmayın" çağrısı yapacağını ifade eden İnce, "İki yıllığına seçilen genel başkan ve parti meclisi üyelerine, partinin kurultay delegeleri partinin tapusunu vermez, yönetme yetkisini verir" diye konuştu.

İnce, şunları kaydetti:

"Değişim talebini görmezden gelmemek lazım. Arkadaşlarımız bugün bir toplantı düzenlemişler, beni de davet ettiler. Ben 30 yıl sonra ilk kez delege değilim. Davet ettiler, görüşlerimi anlatacağım. Bir tavsiyem olacak arkadaşlara onu söyleyeceğim ve ayrılacağım sonra. 'KURULTAYLAR YÖNETME YETKİSİ VERİR, TAPU VERMEZ' "Siyasi partiler kurultaylarında yöneticilerini seçer. İki yıllığına seçilir bu yöneticiler. İki yıllığına seçilen genel başkan ve parti meclisi üyelerine, partinin kurultay delegeleri partinin tapusunu vermez, yönetme yetkisini verir. Tapu verilmiyor. Atatürk'ün partisinin tapusu bütün millete aittir. Şu anda Sayın Genel Başkana ve MYK üyelerine ait değildir. KİRACI-EV SAHİBİ BENZETMESİ "Dolayısıyla partilerin yöneticileri kiracılardır. Ev sahibi biziz. Kiracı diyor ki 'Ben evi tahliye etmeyeceğim. 'Kötü, hor kullanıyorsun evi, bakımını yaptırmıyorsun, çatısı akıyor. 'Hayır, tahliye etmeyeceğim.' diyor. Boşaltmıyor evi. Peki biz ev sahibi olarak evi tahliye etmiyor diye evi yakacak, yıkacak mıyız? Hayır. Arkadaşlara tavsiyem bu. Tamam, tahliye etmiyor olabilir. Kiracı, 'Ben tanımıyorum, 700-800 imza da getirseniz kurultayı toplamıyorum' diyor. Bunu millete anlatacağız."

'PARTİYİ KAMUOYUNDA TARTIŞTIRMAYIN'

Gazetecilerin, "Tüzük kurultayı toplanacak mı?" sorusunu da yanıtlayan İnce, "Hayır, ben arkadaşların o işlerine karışmam. Arkadaşlara, partiyi kamuoyunda tartıştırmayın, yıkmayın, yakmayın, kiracı boşaltmıyorsa da kamuoyu önünde evin pencerelerini kırmayın tavsiyem olacak" dedi.

Toplantıya, CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer ve Eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da katıldı.