'Müftülüklere evlendirme yetkisi' itirazına AYM'den ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin müftülüklere evlendirme yetkisi verilmesi düzenlemesine ilişkin yaptığı iptal başvurusunu reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'li 125 milletvekilinin müftülüklere evlendirme yetkisi verilmesi hakkındaki düzenleme ile bazı değişikliklere ilişkin yaptığı iptal başvurusunu reddetti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan AYM kararında, Engin Altay, Özgür Özel, Engin Koç ile birlikte 125 milletvekilinin Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişikliklere ilişkin başvuruda bulunduğu belirtildi. Söz konusu değişiklikler, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme yetkisi verilmesi ile Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Anayasa Mahkemesi, 19 Ekim 2017 tarihli ve 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun, 6. maddesiyle 25 Nisan 2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 22. maddesinin (2) numaralı fıkrasına ‘dış temsilciliklere’ ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen ‘il ve ilçe müftülüklerine’ ibaresinin, 11. Maddesi’yle değiştirilen 5490 sayılı Kanun’un 45. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan ‘kimlik verilerini’ ibaresinin, Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin reddine 6 Aralık 2018 tarihinde oybirliği ile karar verdi.