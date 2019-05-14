MNG Kargo'dan 'HDP' mesajı: Gönderiniz HDP PKK’ya teslim edilmiştir

Batman’dan Ankara’ya kargo gönderen HDP Belediye Meclis üyesi Reşat Akıncı’ya MNG kargo tarafından 'Gönderiniz HDP PKK’ya teslim edilmiştir' mesajı gönderildi.

HDP'den 31 Mart’ta belediye meclis üyesi seçilen ancak KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatası verilmeyen Reşat Akıncı, parti genel merkezine Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yapabilmek için evrak gönderdi.

Evraklarını MNG Kargo ile gönderen Akıncı’ya şirket tarafından gönderilen teslim mesajında, “Gönderiniz 06/05/2019 tarihinde ESAT şubemiz tarafından HDP PKK’ya teslim edilmiştir” ifadesi yer aldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, kargo şirketinin neden ve hangi amaçla böyle bir mesaj attığının sorgulanması gerektiğini belirten Akıncı, “Demek ki onlar da iktidar gibi düşünüyorlar. Onların işi kargo taşımak, halka hizmet etmek. Onların işi siyasi fikirleriyle hareket edip, böyle partiyi töhmet altında bırakmak değil" dedi.



Konuya dair HDP Hukuk Komisyonu’nun sorumluların bulunması için girişim başlattığı öğrenildi.