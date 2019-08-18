Minibüs balık tutanlara çarpıp denize uçtu: Biri ağır 6 yaralı

Sarıyer'de bir minibüs sahilde balık tutan iki kişiye çarptıktan sonra denize uçtu. Kazada, balık tutan iki kişi ile minibüste bulunan altı kişi yaralandı. Minibüsün çarptığı kişilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği minibüs, sahilde balık tutan 2 kişiye çarptıktan sonra denize uçtu. Kazada, balık tutan 2 kişi ile minibüste bulunan 2'si bayan 4 kişi yaralandı. Balık tutan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, saat 03.00 sıralarında Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Furkan'ın kullandığı 34 M 2066 plakalı minibüs, Haydar Aliyev Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Minibüs balık tutan iki kişiye çarpıp, 50 metre sürüklendikten sonra denize uçtu. BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR Denize uçan minibüsteki Seda E., Hande G., Ahmet A. ve minibüs sürücüsü Mehmet Furkan'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstmarina çalışanları kurtardı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan minibüsün balık tutarken çarptığı Tevfik Ulucan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.