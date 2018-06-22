Milli Savunma Bakanı'ndan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle gerekli çalışmaların tamamlandığını, seçim sonrasının beklendiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda biz bütün alternatiflerimizle hazırız" dedi.

Yeni Şafak'ın sosyal medyadan yaptığı canlı yayında konuşan Canikli, TSK'nın büyük oranda profesyonel orduya geçtiğini, yükümlü olarak askere gidenlerin geri hizmetlerde görev yaptığını vurgulayarak, "bunun bir tane bile istisnası olmadığını" ifade etti.

Bedelli askerlikler ilgili açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Canikli şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda bütün alternatiflerimizle hazırız. Aşağı yukarı 4 veya 5 seçenek var. Yaş var, ücret var, ücretin kullanma yerleri var, başka birtakım teknik ayrıntılar var, onları farklı formatlarda hazırladık. Hepsinde ortak nokta: Hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar, gitmeyecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak. Aralık 2014'te çıkan bedelli yasasında yaş 26, ücret 18 bin liraydı. Başvuranların sayısı ise 203 bindi. Bir önceki 2011'in Aralık ayında çıkmıştı. Orada ücret 30 bin lira, yaş 27 idi, faydalanan 70 bindi."

Canikli ayrıca "yükümlü sistemin devam edeceğini, bunu kesinlikle kaldırmayacaklarını" vurguladı.

