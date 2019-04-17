Milli Piyango'dan 'On Numara' açıklaması: Sistemi çözmüş

On Numara şans oyununun bu haftaki çekilişinde 12 büyük ikramiyeden 8’inin Bursa’nın Karacabey ilçesine çıkması hile iddialarını gündeme getirmişti. Milli Piyango'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Milli Piyango’nun her hafta pazartesi akşamı çekilişi yapılan ‘On Numara’ adlı şans oyununda büyük ikramiye bu hafta 12’ye bölünürken, ikramiyelerden 8'i Bursa'nın Karacabey İlçesi'ne isabet etmişti.

Sosyal medyada hile iddialarının gündeme gelmesi sonrası Milli Piyango'dan açıklama geldi.

Büyük ikramiye çıkan 8 kolonun aynı bayiden ve aynı kişi tarafından oynandığı belirtilirken, "Bursa-Karacabey’e isabet eden 8 adet ikramiyeyi kazanan biletlerin tamamı 16100022 No’lu bayimiz Aykut Asa tarafından oynatılmıştır. İdaremiz bayisi Aykut Asa, 15 Nisan 2019 Pazartesi günü 17.00-18.00 saatleri arasında bir vatandaşın çok sayıda kuponla gelip oyun oynadığını ve biletlerin sistemli bir şekilde oynandığını ifade etmiştir. Böylece bayimizden oynanan 4 ayrı bilete 8 adet büyük ikramiye çıkmıştır" denildi.