'Milli' kredi derecelendirme kuruluşu için Japon şirket satın alınacak

AKP, yerli kredi derecelendirme kuruluşu için Türkiye’de faaliyet gösteren Japonya merkezli uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating’i satın almayı planlıyor.

AKP hükümeti, yerli kredi derecelendirme kuruluşu için yeni bir şirket kurmak yerine Türkiye’de faaliyet gösteren Japonya merkezli uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating’i satın almayı planlıyor.

Dünya'da yer alan habere göre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde başlatılan görüşmelerde son noktaya gelindi.

Süreç, kamu ve özel bankalar ile Borsa İstanbul (BİST), Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) de içinde olduğu bir ortaklığın JCR Eurasia Rating’den hisse alımı ile tamamlanacak.

JCR Eurasia, 2007 yılından bu yana Türkiye’de uluslararası izinlerle faaliyette bulunuyor.