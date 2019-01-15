Milletvekilleri zamlı maaşlarını aldı: Emekliler o maaşa 20 ayda ulaşacak

Milletvekilleri bugün 22 bin 200 liralık yeni zamlı maaşlarını alacak. Vekilin maaşına 3 bin 750 lira zam gelirken, en düşük işçi emeklisi 190 lira fazla maaş alacak. Vekilin tek başına bir ayda aldığı zamma işçi emeklisi yaklaşık 20 ayda ancak ulaşabiliyor.

Milyonlarca çalışan işçi, memur ve emekliye yapılan zammın ne kadar düşük kaldığı milletvekili zamlarının ortaya çıkmasıyla daha da netleşti. Milletvekilleri bugün 2019'un ilk zamlı maaşını alacaklar. Resmi bordro dökümlerine göre milletvekili maaşı özel kesintiler ve asgari geçim indirimi hariç geçen yıl ocak ayına göre tam 3 bin 750 lira artarak, 22 bin 200 liraya yükseldi.

Bir yıllık dönemde en düşük işçi emeklisinin aylığı ise 190 lira, memur emeklisinin aylığı 387 lira, en düşük memurun maaşı da 544 lira arttı. Vekilin tek başına bir ayda aldığı zamma işçi emeklisi yaklaşık 20 ayda ancak ulaşabiliyor. Bir vekilin aldığı zam, yaklaşık 20 işçi emeklisinin aldığı zammın toplamı ediyor.

VEKİLLERİN ÜÇ AYLIK NET MAAŞI 66 BİN LİRA

Maaşları üç aylık peşin ödenen milletvekillerinin hesaplarına Ocak 2019-Mart 2019 dönemini kapsayan üç aylık maaşları bugün yatırıldı. Resmi bordro dökümlerine göre, milletvekillerine geçen yıl ocak, şubat ve mart ayları için toplam 55 bin 350 lira civarında net maaş ödendi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, böylece aylık maaşları, Asgari Geçim İndirimi ve özel kesintiler hariç, yasal kesintiler dahil olmak üzere yaklaşık 18 bin 450 lira oldu. Böylece üç aylık net maaşları 66 bin 600 liraya çıktı. Vekilin bir aylık net maaşı ise geçen yılın ocak ayına göre 3 bin 750 lira artarak 22 bin 200 liraya ulaştı.

ORAN AYNI, ZAM FARKLI

Milletvekillerinin aylıkları en yüksek devlet memurunun aylığı baz alınarak belirleniyor. Milletvekillerinin maaşları her altı ayda bir memur ve memur emeklilerine yapılan zam ve enflasyon farkı kadar artırılıyor. Dolayısıyla milletvekillerinin maaşları da tıpkı memur ve memur emeklileri gibi yüzde 10.73 oranında zamlandı.

Ancak oransal zam, maaşı yüksek olanlar için büyük, düşük olanlar için ise küçük miktarda zamma yol açıyor. Milletvekili maaşları yüksek olduğu için yüzde 10.73'lük eşit zam, işçi, memur ve emeklilerin maaş ve aylıklarına göre 20 katına varan tutarlarda farka yol açtı.

ASGARİ ÜCRETLİ ŞUBATTA 414 LİRA ZAM ALACAK

Vekilin bir yılda aldığı 3 bin 750 liralık aylık zamma karşılık asgari ücretlinin aylık zammı 417 lirada kaldı. Asgari ücretle çalışan işçiler maaşlarını çalıştıkları ayın sonunda aldıkları için yüzde 26'lık yeni yıl zammına şubat başında kavuşabilecek. Buna göre, geçen yılın başında net maaşları bin 603 lira olan 6.5 milyonu aşkın asgari ücretlinin eline bu ayın sonunda 2 bin 20 lira geçecek.

Böylece asgari ücretlinin aylık geliri geçen yıla göre 417 lira artmış olacak. Memurlar da milletvekilleri gibi 15 Ocak'ta yani bugün zamlı maaşlarına kavuşacaklar. Ancak en düşük memurun alacağı zam 544 lirada kalacak. En düşük işçi emeklisi ise sadece 190 lira zam alacak.