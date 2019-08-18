MHP'li vekilden 'düşman' açıklaması: Boşanmışlar, EYT'liler, sendikalar, barolar, TKP...

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, EYT’lileri, boşanan çiftleri, Mimarlar Odası'nı, sendikaları, baroları ve TKP'yi düşman olarak tanımladı. Enginyurt hazırladığı düşman listesine bir zamanlar övgüler dizdiği, 'Fethullah Hoca cemaati bu memlekette düzgün, ahlaklı bir şekilde hizmet etmek isteyen, bu memleketin dışında Türk Devletini, Türk Bayrağını, Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmek isteyen insanların güzel hizmetler yaptığı, güzel bir yerdir' dediği Cemaati de ekledi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından emeklilikte yaşa takılan yurttaşları, boşanan çiftleri, sendikaları, odaları ve baroları hedef alan bir paylaşımda bulundu.

CEMAAT ÖVGÜLERİNİ UNUTTU...

Daha önce "Ben diyorum ki; Fethullah Hoca cemaati bu memlekette düzgün, ahlaklı bir şekilde hizmet etmek isteyen, bu memleketin dışında Türk Devletini, Türk Bayrağını, Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmek isteyen insanların güzel hizmetler yaptığı, güzel bir yerdir” sözleriyle Cemaati öven isimlerden olan Enginyurt, Cemaat'e yönelik bu sözlerini unutarak, “Bu ülkede MHP’li ve Ak Partili olmak çok zor. Ne kadar ortak düşman var” dedi, "düşman listesini" şöyle sıraladı: “FETÖ, LGBT, PKK, TKP, İP, SP, AZINLIK KOMÜNİSTLER, BAROLAR, MİMARLAR ODASI, SOL SENDİKALAR, EYT, ZİLLET ZİHNİYETİ, SARHOŞLAR, HANIMINDAN BOŞANMIŞLAR, PARAYI KAYBETMİŞLER. NE YAPSANIZ BOŞ ZAFER BİZİM."

Bahçeli'ye yakın isimlerden olan Enginyurt, daha önce de Tanrı Dağı'nda uluma görüntüsüyle alay konusu olmuştu.