MHP 8 ilde, AKP ise 2 ilde adayını geri çekecek!

AKP ile MHP, daha önce açıklanan bazı illeri yeniden gözden geçirme kararı aldı.

Yerel seçimlerde ittifak yapacak olan AKP ile MHP daha önce açıkladığı bazı adayları geri çekme kararı aldı.

AKP'nin, Adana, Mersin, Manisa’nın yanında Osmaniye'de de aday çıkarmayacağı MHP'yi destekleyeceği belirtildi. Ancak, MHP'nin Iğdır ve Kars'ı da istediği ileri sürüldü. MHP, son yerel seçimlerde Kars Belediye Başkanlığını almıştı. AKP ise daha önce Iğdır ve Kars belediye başkan adaylarını açıklamıştı.

Sözcü'nün haberine göre, AKP ve MHP kurmaylarının, karşılıklı olarak bazı illeri yeniden masaya yatırdığı, AKP'nin Iğdır ve Kars belediye başkan adaylarını geri çekeceği, bu iki ilde MHP'nin adaylarının destekleneceği konusunda anlaştıkları iddia edildi. MHP'nin de 8 ilde daha adayını çekeceği iddia edildi. AKP ve MHP’nin, aday göstermedikleri illerde ‘ortak aday’ yerine ‘destekleme’ stratejisini uygulayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi neticesinde Muğla ve Aydın’da da AKP'nin adayının destekleneceği öğrenildi. MHP bu iki ilde adayını çekmişti.