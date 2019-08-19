Meteoroloji'den uyarı geldi: Bu kentlerde dikkat

İstanbul'u vuran şiddetli yağış sonrası sağanak uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji, Ankara ve bazı illere yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Mersin, Osmaniye, Ankara, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Karabük, Çorum ve Giresun çevreleri ile Ankara’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Karabük, Çorum ve Giresun çevreleri ile Ankara’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

