Meteoroloji'den çok sayıda kente yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul’da havanın yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 Eylül hava durumu raporu yayımlandı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin ve Van çevreleri ve İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.