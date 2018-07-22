Mesut Özil'den 'Erdoğan' açıklaması: Atalarıma saygısızlık olurdu

24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çekildiği fotoğraf eleştiri konusu olan ve Almanya'da da tepki çeken Mesut Özil, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Almanya Milli Takım formasını giyen Türkiye kökenli futbolcu Mesut Özil, tepki görmesine neden olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafa ilişkin konuştu.

"Almanya'da büyüdüm ama kökenlerim Türk. İki kalbim var: Biri Türk, biri Alman. Annem, çocukluğumdan beri herkese saygılı olmam gerektiğini ve nereden geldiğimi unutmamamı söylerdi" diyen Özil, "Mayıs ayında Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluştum. O buluşmada çekilen fotoğraf, Alman basınında büyük yankı uyandırdı. Bazı insanlar beni yalancılıkla, düzenbazlıkla suçladı ama o fotoğrafın politik bir amacı yoktu. Alman medyası ise durumu farklı yansıttı. Sayın Erdoğan'la buluşmayı reddetmek, atalarıma saygısızlık olurdu. Benim için kimin devlet başkanı olduğunun önemi yok. Eminim ki Kraliçe ve İngiltere Başbakanı May de Sayın Erdoğan'ı ağırladıklarında aynı saygıyı göstermiştir. Son seçimde ya da ondan önceki seçimde, ne olursa olsun yine de aynı fotoğrafı çektirirdim" ifadelerini kullandı.